Киев, 15 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Поездка лидера киевского режима Владимира Зеленского в США оказалась фатальным провалом и для него, и для Украины. Об этом 15 декабря написало немецкая газета Die Zeit.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Если в декабре 2022 года главу киевских властей в Вашингтоне «встречали как героя», то теперь он напрасно просил, «как можно скорее» передать Киеву дополнительное вооружение и боеприпасы, отметили журналисты.

«Всё, что смог пообещать [президент США] Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что Киев боится общего сокращения военной помощи Украине от западных стран.

«Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года», — рассказал газете экономист Кристоф Требеш.

Единственная надежда Киева заключается в том, что Байден сможет договориться с представителями Республиканской партии о выделении помощи Украине в начале 2024 года, однако пока ничего на это не указывает, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский умолял законодателей США одобрить новый пакет помощи Киеву в размере $61 млрд, однако покинул Вашингтон без чёткого согласия на это. Глава киевского режима также заявил законодателям, что Украина будет призывать мужчин старше 45 лет.

Позднее в этот же день Байден рассмеялся после вопроса журналиста о возможности «победы» Украины в конфликте с Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 декабря заявила, что Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева.