Хельсинки, 15 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Около 100 тыс. человек 15 декабря стали участниками крупнейшей забастовки профсоюзов в Финляндии. Собравшиеся протестовали против правительства.

IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

«По оценкам Центрального объединения профсоюзов (SAK), около тысячи объектов, входящих в объединение, и почти 100 тыс. работников участвовали в забастовке», — говорится в публикации издания IltaSanomat.

На время забастовки полностью прекратилось движение поездов, кроме ночных поездов дальнего следования. Общественный транспорт остановился практически полностью, с перебоями работало сообщение между Хельсинки и столичным аэропортом, улицы практически не чистили от снега, почта не доставляла посылки.

Забастовка повлияла также на некоторые энергетические предприятия, что при этом в целом не оказало воздействия на централизованное теплоснабжение. Однако пострадали порты, турагентства, компании общественного питания, спорта и культуры. Акцию организовало Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее глава объединения Яркко Элоранта заявил, что организация хочет немедленных переговоров с правительством по урегулированию ситуации на рынке труда.

Перед этим, 8 декабря, британская газета Daily Mail сообщала, что из-за забастовки рабочих и отключения электричества пассажиры лондонского метро на несколько часов оказались в полной темноте. Из-за этого части из них пришлось выбираться из «подземки» по рельсам.