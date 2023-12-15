Москва, 15 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Китайский производитель Anta Sports планирует вывести на российский рынок бренд обуви Sprandi, сообщил 15 декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на данные базы Росаккредитации.

Zhang Wenkui/Global Look Press

По информации журналистов, китайская компания учредила юрлицо в России и зарегистрировала на него домен. Обувь этого производителя относят к бюджетным маркам. Её позиционируют как дешёвый аналог известных брендов.

Обувь Sprandi была популярной в России в конце 1990-х и начале 2000-х. Компания свернула бизнес в стране, когда упали продажи на фоне финансового кризиса в 2009 году.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров заявил, что в России возобновят работу магазины Adidas и Reebok, но под новой вывеской. Их продукцию будут продавать в сети ASP.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 11 сентября сообщил о возвращении на российский рынок компании Decathlon. Он рассказал, что её магазины планируют открыть до конца года.