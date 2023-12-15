Москва, 15 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нелегального мигранта, который изнасиловал школьницу в подъезде многоэтажки в Москве. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Баранов Владимир/Global Look Press

12 декабря в полицию обратилась 33-летняя жительница Москвы. Женщина узнала о том, что её 15-летняя дочь стала жертвой изнасилования три недели назад. Утром 21 ноября девочка собиралась в школу, когда она выходила из дома около подъезда её заметил 37-летний Сироджиддин Д. Мужчина затащил девочку обратно в подъезд и изнасиловал.

«За изнасилование несовершеннолетней был задержан 37-летний уроженец Республики Таджикистан. При проверке по базам УФМС мужчина в настоящий момент регистрации на территории России не имеет, она закончилась три месяца назад», — рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей мигрант проживал в подсобном помещении автосервиса на улице Вешних вод. Там его и задержали. В отношении Сироджиддина СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» несовершеннолетней (п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве за неделю задержали шесть мигрантов-педофилов.