Москва, 15 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальной практикой голосование в Евросоюзе по вопросу санкций и вступлению Украины в объединение в отсутствии лидеров некоторых стран ЕС. Такое мнение журналистам он высказал на брифинге 15 декабря.

«Мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это ― уникальная практика», ― пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, это всё-таки дело ЕС ― отношения Венгрии с Еврокомиссией, а не администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Австрии Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, отсутствовал в зале, когда лидеры согласовали документ. Как заявили изданию Politico три европейских дипломата, это стало совпадением, поскольку канцлер вышел из помещения, чтобы переговорить с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.

В материале журналисты отметили, что отсутствие Нехаммера стало ироничным, учитывая, что ранее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, когда лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

14 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану выйти из помещения, в котором лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о членстве Украины в сообществе, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. Он добавил, что за это время лидеры 26 стран — участниц ЕС примут решение в пользу начала переговоров с Киевом, а Орбан сможет заявить, что не голосовал за это.

Как отметил автор статьи в Politico идея о том, чтобы один из лидеров стран ЕС покинул комнату для достижения остальными единогласия, необычна.