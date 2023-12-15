Москва, 15 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Есть вероятность, что в течение ближайших одного-двух дней на Земле будут видны полярные сияния, что станет следствием очередной мощной вспышки на Солнце. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 декабря заявил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

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Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что на Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка интенсивностью Х2,8.

«Эта вспышка примерно на уровне того, что была полтора месяца назад. Тогда полярные сияния были видны в России везде, где только была хорошая погода. И катастрофических последствий не было. Зато было красивое явление», — рассказал Угольников.

По его словам, пока частицы выброшенной Солнцем плазмы летят к Земле, и есть вероятность, что в течение одного-двух дней в небе снова появятся полярные сияния.

«Магнитные бури, которые вызывают вспышки такого рода, могут обернуться перебоями в радиосвязи. Но прямого влияния на здоровье человека они не оказывают», — подчеркнул астроном.

В свою очередь, научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин рассказал, что уходящий 2023-й и грядущий 2024 год — годы максимальной солнечной активности, а значит, вспышки будут происходить довольно часто.

«Солнечная вспышка — это резкое (в течение нескольких минут) выделение запасённой энергии в магнитном поле Солнца. Во время вспышки горячая плазма выплёскивается наружу. Ей нелегко вылететь, так как её удерживает то же магнитное поле, но иногда не может удержать. И газовый поток устремляется вдаль от поверхности Солнца», — рассказал Сурдин.

Эти потоки, как подчеркнул астроном, летят в непредсказуемых направлениях, иногда в направлении Земли. Когда они попадают в окрестности нашей планеты, её магнитное поле отводит эти удары, но не всегда до конца.

«У Земли есть магнитные полюса — воронки магнитного поля в районе Северного и Южного полюсов, куда солнечная плазма всё-таки сваливается и влетает в атмосферу Земли. И тогда уже возбуждается газ нашей атмосферы и возникают полярные сияния. Магнитное поле же, ощутив удар солнечной плазмы, начинает колебаться. А колебания магнитного поля вызывают электрические токи. Это и есть магнитные бури. Эти электрические токи наводятся на наиболее длинных проводниках электричества, то есть в трубопроводах нефти и газа, в дальних линиях электропередач. Особенно неприятно последнее, так как ЛЭП заканчиваются большими трансформаторами, и те горят. И какие-то области Земли на некоторое время лишаются электроэнергии», — объяснил Сурдин.

По его словам, на России это сказывается не сильно, так как со времён советской власти у неё единая энергетическая система. И если где-то что-то сгорело и лопнуло, то электричество подаётся из других областей страны.

Кроме того, он ответил, могут ли магнитные бури вызывать плохое сочувствие, например головные боли.

«Много раз пытались это проверить, но статистически получается, что это случайные совпадения. А если сегодня будет болеть голова, то надо учесть, что у нас уже второй день антициклон. Давление падает. Я сейчас смотрю на барометр — оно падает довольно сильно. И вот давление атмосферы действительно сказывается», — подытожил Сурдин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что последний сильный выброс протуберанцев на Солнце произошёл 17 февраля 2023 года, тогда его интенсивность составила Х2,2 балла.

Кроме того, 9 января 2023 года на Солнце произошла сильная вспышка класса X1.9.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал, что мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и помехам электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, так как сейчас Солнце проходит период высокой активности.

По его словам, Солнце периодически меняет свой цикл активности, переходя от спокойного периода к интенсивному. На пике активности, который называют солнечным максимумом, магнитные полюса Солнца меняются местами. И затем Солнце снова успокаивается во время солнечного минимума.