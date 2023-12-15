Москва, 15 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В санкт-петербургском аэропорту Пулково 71-летнему мужчине стало плохо, после чего сотрудники воздушной гавани незамедлительно вызвали бригаду врачей, однако спасти его не удалось. Об этом 15 декабря рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков», — привело сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть пассажира, после чего сотрудники полиции на транспорте провели предварительные оперативные мероприятия.

По информации местных СМИ, пенсионер собирался вылететь в Москву и ждал рейса в кафе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря следовавший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург пассажирский самолёт авиакомпании «Россия» экстренно сел в Перми из-за умершего на его борту пассажира. Мужчине с онкологией стало плохо во время полёта, и борт сел в аэропорту Большое Савино. Дежурившие там сотрудники скорой помощи и реанимации констатировали смерть.

Самолёт, летевший из Москвы в Барнаул, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки. Впоследствии 49-летняя женщина скончалась.