Москва, 15 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве в этом году. Как подчеркнул заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, поскольку работы проходили поэтапно, часть каждого сооружения обязательно была открыта для пешеходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подземный переход в Москве

Бирюков напомнил, что за последние десять лет в Москве капитально отремонтировано почти 300 подземных пешеходных переходов. «Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, — заявил он, — регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте». В числе отремонтированных в этом году заместитель мэра российской столицы назвал переходы на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте.

В ходе работы сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы заменили керамическую плитку стен и лестниц на гранитную облицовку, отремонтировали напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Также были приведены в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, освещение и служебные помещения, отметил Пётр Бирюков.