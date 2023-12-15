Москва, 15 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Актёра Юрия Тулякова нашли мёртвым в его московской квартире. Полицию на место вызвал работник «МосГаза», заметивший утечку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

4 декабря в полицию обратился сотрудник «МосГаза». Мужчина рассказал, что в подъезде многоэтажки на 2-й Черногрязской улице зафиксирована утечка газа. Соседи почувствовали запах газа на лестничной площадке и вызвали специалистов. Специалисты смогли определить квартиру, где произошла утечка, но дверь никто не открывал. Прибывший на место наряд полиции вскрыл дверь и обнаружил в квартире тело 79-летнего артиста Юрия Тулякова.

«Предварительная причина смерти 79-летнего мужчины — отравление газом. Сотрудникам предстоит выяснить, что стало причиной утечки газа», — рассказал собеседник агентства.

Юрий Евгеньевич Туляков родился 13 мая 1944 года. Он был актёром Центрального детского театра, который входит в состав Российского академического молодёжного театра. Юрий Евгеньевич также пробовал свои силы в кино, он сыграл в кинокартине «У опасной черты» режиссёра Виктора Гергиева.

Ранее ИА Регнумм сообщало, что бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов вместе со своей супругой был найден мёртвым в частном доме в посёлке Анджиевском в Ставропольском крае. Причиной смерти супружеской пары стало отравление угарным газом.