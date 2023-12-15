Москва, 15 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина, его общение с журналистами никого и ответы на вопросы граждан никого не оставили равнодушным, мировые СМИ активно комментируют это событие, сообщил 15 декабря на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценили освещение прессой, в том числе зарубежной, состоявшееся накануне событие «Итоги года», в ходе которых президент отвечал на вопросы, Песков сказал, что комментариев много.

По его словам, ежегодные мероприятия — прямая линия и большая пресс-конференция — всегда становятся объектом самого пристального внимания. Любое выступление Путина всегда внимательно изучают и анализируют.

«Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, мероприятие «Итоги года» — объединённая прямая линия и большая пресс-конференция — прошло 14 декабря. Оно продолжалось четыре часа и четыре минуты. Путин ответил на 67 вопросов: 26 задали граждане и 33 — журналисты.

Вопросы касались ситуации в зоне спецоперации, риска новой мобилизации, возможности запрета абортов, проблемы мигрантов, цен на продовольствие.

Также президент ответил на вопросы мировой повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с Китаем, отношения с Западом.

К началу эфира Путину поступило более двух миллионов вопросов от граждан России. Через кол-центр Общероссийского народного фронта поступило свыше 800 тысяч вопросов.