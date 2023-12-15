* внесена в список террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 15 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Сумма исков к обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) достигла почти ₽25 млн. Об этом 15 декабря заявили в 1-м Западном окружном военном суде.

Petrov Sergey/Global Look Press

Сумма сложилась из направленных в отношении неё исков от пострадавших при устроенном ей взрыве и родственников убитого. На данный момент в суд обратились девять человек из 50, указанные суммы у всех разные, от 500 тыс. рублей до 1 млн. Самый крупный иск поступил от матери Татарского —15 млн рублей. Общая сумма предъявленных требований достигла почти 25 млн рублей. С учётом того, что с исками обратились не все пострадавшие, сумма может увеличиться. Супруга погибшего военкора подавать в суд отказалась.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Татарского прогремел взрыв. Перед началом мероприятия Трепова преподнесла военкору в подарок статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, позже статью изменили на теракт, а Трепову арестовали. Как установили следователи, её действиями руководил журналист Роман Попков (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживающий на Украине, а ещё один гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал Треповой ту самую статуэтку.

Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера. Об этом исполнительница не знала.

Также участвовавший в её поисках после теракта сотрудник ФСБ рассказал, что одна группа оперативников после установления личности подозреваемой проверяла в Пулково самолёт в Бухару, на который она купила билет, а другая отправилась проверять информацию с камер видеонаблюдения, по которым установили, что девушка вошла в один из домов на улице Фёдора Абрамова и вышла там на 21-м этаже.

После совершения теракта Трепова пряталась в шкафу в квартире знакомого.