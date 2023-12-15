Магас, 15 декабря, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Профориентации и физкультурному развитию молодежи и школьников в Ингушетии уделяется повышенное внимание. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба правительства Республики Ингушетия Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

По его словам, для студентов устраивают мероприятия по профориентации — экскурсии и мастер-классы, которые проводятся на местных предприятиях реального сектора экономики. Среди организаций, которые присоединились к проекту «ПромТур», реализуемому республиканским комитетом по делам молодежи, оказались, в частности, ООО «Техстрой», ООО «АТМ», ООО «Агрокомбинат «Сунжа», ООО «Птицекомплекс «Южный» и ряд других крупных предприятий.

Как обратил внимание Махмуд-Али Калиматов, теперь у молодых людей есть возможность ознакомиться с интересными для них профессиями изнутри, получив полное представление о специфике работы и карьерных перспективах, а также увидеть потенциальных будущих работодателей.

В программе уже поучаствовали четыре колледжа, на очереди до конца года еще десять образовательных учреждений.

Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, в Ингушетии не только уделяют внимание вопросам, которые актуальны для студентов, но и заботятся о школьниках. В частности, в этом году в 12 школах в Назрани и Сунже в рамках нацпроекта «Образование» была обновлена спортивная инфраструктура, чтобы у учащихся были все условия для занятий физкультурой. В образовательных учреждениях отремонтировали спортзалы, установили спортплощадки и организовали спортивные клубы. В прошлом году обновление спортивной инфраструктуры провели в 11 школах, а в 2021 году в восьми образовательных учреждениях.

Как заметил Махмуд-Али Калиматов, обновление спортивной инфраструктуры в школах позволит детям заниматься спортом и физкультурой в более комфортных условиях, чем раньше. Он подчеркнул, что для здоровья школьников и их физического развития данный аспект имеет очень большое значение. К тому же, по словам главы региона, кому-то из учащихся это может помочь раскрыть имеющийся потенциал и в перспективе добиться высоких результатов в спорте.

«Иногда дети даже не догадываются, на какие успехи в спорте они способны, потому что у них нет возможностей как-то проявить себя. Спортивные клубы в этом особенно могут помочь, во многом там раскрываются способности будущих спортсменов. Именно поэтому мы продолжаем активно реализовывать региональную программу «Успех каждого ребенка», которая направлена на создание всех возможностей для развития детей и поддержку их талантов в различных областях, включая спорт», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

14 декабря во время подведения итогов года президент России Владимир Путин высказался о важности развития регионального спорта, пообещав, что оно войдет в президентскую программу в преддверии будущих выборов.