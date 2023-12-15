Екатеринбург, 15 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина решила избавиться от только что родившегося сына, выбросив его на улицу в пакете. В отношении неё возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Иван Шилов ИА Регнум

Роды прошли в одной из квартир в Орджоникидзевском районе города в ночь на 15 декабря.

«Женщина, намереваясь совершить убийство новорождённого, положила ребёнка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры», — пояснили в ведомстве.

Мать осознавала, что из-за низкой температуры на улице мальчик может замёрзнуть и погибнуть, добавили в СК. При этом ребёнку удалось выжить.

Следователь осмотрел место происшествия. Ведомство назначило необходимые судебные экспертизы, начало допросы, изучает различные документы.

Как сообщало 9 ноября ИА Регнум, жительница одного из районов Москвы выбросила ребёнка в мусоропровод. На свет новорождённый появился в квартире, в которой мать проживала с сожителем. В какой-то момент она отправилась в подъезд к мусоропроводу и сбросила мальчика в коллектор. Но довести начатое до конца ей не удалось. 15 ноября стало известно, что этой женщиной оказалась гражданка Украины.