Москва, 15 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Покупатели торговой сети «Перекрёсток» в ноябре 2023 года приобрели рекордный объём охлаждённой рыбной продукции. Показатель впервые стал сопоставим с продажами мяса и птицы.

Пресс-служба торговой сети «Перекрёсток» Продажи рыбы в «Перекрёстке» достигли рекорда

Рост продаж в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался во всех трёх категориях: рыбы — на 24,4%, мяса — на 10,1%, птицы — на 30,7%. Доля рыбной продукции в товарообороте компании достигла 4,6%, в то время как на мясо пришлось 4,2%, а на птицу — 4%.

Экспертов сети поясняют, что смена предпочтений связана с расширением ассортимента и тем, что рыба и морепродукты стали более доступны. Также на спрос влияет растущий тренд на здоровый образ жизни: все больше людей начинают уделять внимание своему питанию и вводят рыбу в свой ежедневный рацион.

В супермаркетах «Перекрёсток» представлены три группы товаров категории рыбной продукции — свежая рыба и морепродукты, которые реализуются через ледник, рыбная гастрономия и заморозка. Последние месяцы сеть активно наращивала поставки свежей охлаждённой рыбы, а также расширила ассортимент рыбных деликатесов горячего и холодного копчения. Так, в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее значительно выросли продажи икры (+87%), охлаждённой (+56%) и копченой рыбы (+43%).

Наибольшей популярностью среди покупателей свежей рыбы пользовались лосось, форель и кижуч, на них прошлось более 70% продаж. По оценкам экспертов «Перекрёстка», покупатели чаще всего выбирают именно свежую форель с долей продаж в 50%, при ониф активно интересуются всем ассортиментом и стали чаще пробовать новые сорта рыбы и морепродуктов, которые появляются в сети.

В ноябре также были очень востребованы рыбные деликатесы, абсолютным фаворитом стал осётр горячего копчения. Несмотря на то, что новогодний сезон еще не наступил, по итогам месяца резко выросли (на 130%) продажи икры лососёвых рыб — горбуши, нерки, кеты, кижуча, а также карельской форели.

Большую часть ассортимента рыбы «Перекрёсток» закупает у российских поставщиков. Из Мурманска на автомобилях поставляют охлаждённый лосось, треску, пикшу, камбалу, палтуса и окуня. Из Карелии доставляют форель, из центральной части России и из северо-западных регионов — речную рыбу, а также широкий ассортимент рыбы и морепродуктов привозят с Дальнего востока. Из Турции поставляют сибас и дорадо, которые привозят на авто и впервые начали доставлять на самолётах.