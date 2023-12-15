Рига, 15 декабря, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Актрисе Чулпан Хаматовой, уехавшей из России после начала спецоперации, не удаётся построить театральную карьеру в Латвии. Местная публика не оценила актёрских способностей артистки. Об этом сообщил «TVcenter News».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Чулпан Хаматова

Актрисе не помогло и то, что она активно выступает простив России, критикует СВО и оскорбляет русских. Её не хотят видеть на европейской сцене и советуют как можно скорее и навсегда закончить театральную карьеру.

Местные театральные критики и журналисты разгромили в пух и прах роль Хаматовой в новом спектакле «Стана глухих», поставленном режиссёром Алвисом Херманисом. Известная латвийская журналистка Евгения Шафранек сравнила Хаматову с «диковинной обезьянкой». Она заметила, что её актёрские данные оставляют желать лучшего, а в постановке актриса смотрелась нелепо и искусственно. По словам Шафранек, Хаматова не справилась с ролью, не смогла выучить текст и пыталась глупо импровизировать на ходу.

«Чулпан пора признать: она не годна для сцены как актриса и уже утратила интерес как сбежавшая из зоосада диковинная обезьянка ― её моноспектали в JRT больше не продаются на ура. Не очевидный ли намёк?» ― написала в статье журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Чулпан Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьёй из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, осудив действия российских властей.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Хаматовой из попечителей фонда «Круг добра», а в Ульяновске исчезла звезда, заложенная в честь актрисы на «Аллее звёзд» на улице Гончарова.

В феврале прошлого года в новом Рижском театре отменили спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором должна была принимать участие Хаматова. На сайте театра появилось сообщение: «Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда».

Депутат Госдумы Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду»), комментируя фиаско бывшей звезды отечественного театра и кино, сказал, что она выбрала свой путь ― отменила Россию для себя, а её отменили там, куда она пыталась прилепиться.

Пребывая в Латвии, Хаматова неоднократно высказывалась в интервью местным изданиям против России. После неудачи в Латвии актриса прибыла в Грузию. В Тбилиси у неё состоялись переговоры с руководителем театра имени Грибоедова Николаем Свентицким.