Москва, 15 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Житель Москвы Олег В. не выдержал недельного запоя в компании бывшего футболиста московского «Динамо» Михаила Жаринова и умер до приезда скорой помощи. Жаринов почти сутки не замечал, что его друг умер. Правоохранителям он рассказал, что Олег в какой-то момент просто затих, и Михаил решил, что он уснул. Сообщил источник ИА Регнум.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Олег В. за неделю до своей смерти уехал в Солнцево в гости к своему другу-футболисту Михаилу Жаринову, вместе с которым всё это время распивал спиртные напитки. 9 декабря Олег перестал отвечать на звонки близких и друзей, те забеспокоились, ведь мужчина недавно перенёс тяжёлую операцию. 10 декабря брат Олега приехал в квартиру к Жаринову вместе с полицией и обнаружил тело своего брата.

«В квартире на улице Наро-Фоминской скончался 49-летний мужчина. Предварительная причина смерти сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти», — рассказал собеседник агентства.

Также собеседник уточнил, что мужчина скончался за 16 часов до приезда полиции. Во время разговора с оперативниками Жаринов заявил, что он не понял, что его друг мёртв. По словам футболиста, Олег просто затих в какой-то момент, будто уснул.

Михаил Валерьевич Жаринов родился 25 января 1975 года. Спортивную карьеру он начал в московском «Динамо», затем перешёл в ставропольское, где сыграл 19 матчей в первом дивизионе. Затем Жаринов вернулся в Москву. В марте 1997 года футболист дебютировал в чемпионате России в матче против ЦСКА. А в июне дебютировал в еврокубках в мачте против греческого клуба «Панахаики». В 1998 году Михаил Валерьевич выступал за «Анжи», в 1999 году перешёл в «Уралан», игравший на тот момент в высшей лиге. 22 апреля 2000 года в матче против «Анжи» забил первый гол в чемпионате России. В 2001 году Жаринов вернулся в московское «Динамо», где и закончил карьеру.

Последние годы у Михаила Жаринова были финансовые проблемы. Его разыскивали приставы за долг в 300 тысяч рублей. Также на сайтах по поиску работы до сих пор висит объявление Михаила с желаемым доходом в 32 000 рублей.

Ранее ИА Регнум сообщило, что в Краснодаре арестовали бывшего футболиста сборной России Бугаева. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.