Краснодар, 15 декабря, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Авиакомпания «Азимут» проведёт тестовый рейс в закрытый вначале спецоперации аэропорт Краснодара из Минеральных вод. Это 15 декабря следует из данных онлайн-расписания на сайте авиаперевозчика.

Александр Кряжев/РИА Новости

Согласно этой информации, тестовый самолёт вылетит из Минеральных вод в 13:00 (совпадает с мск) и прилетит в аэропорт Краснодара в 14:15. Обратный рейс должен вылететь в 15:15 и приземлится в Минводах в 16:30.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что главный критерий для открытия закрытых в начале СВО — это безопасность пассажиров. Глава государства уточнил, что это касается и аэропорта Краснодара.

В администрации Краснодарского края 13 декабря сообщили, что в аэропорту областной столицы 15 декабря состоится тестовый авиарейс. Отмечалось, что после этого воздушную гавань могут открыть для гражданских самолётов.

Аэропорт Краснодара закрыли в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине по соображениям безопасности. В это время авиасообщение велось из воздушной гавани Сочи. И-за СВО на юге России закрыли в общей сложности 11 аэропортов.