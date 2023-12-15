Москва, 15 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Единогласное принятие решений в Европейском союзе стало формальностью, так как в действительности всё решают Германия и Франция. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 декабря заявил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

OLIVIER HOSLET/ЕРА/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Европейского совета

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, в котором лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о членстве Украины в сообществе, и выпить кофе. Кроме того, лидеры ЕС одобрили решение об антироссийских санкциях в тот момент, когда медливший с одобрением этих мер канцлер Австрии Карл Нехаммер покинул зал.

«В настоящий момент в Европейском союзе многие решения должны приниматься единогласно — формально. Но по факту, как и было изначально, всё определяет диктат очень небольшой группы стран. Прежде всего Франции и Германии, которые после Brexit контролируют большую часть экономики ЕС. Это была постоянная практика. Просто сейчас в силу проблемы войны против России она стала более демонстративной и заметной. Просто раньше некоторые вопросы успешно решались в кулуарах и продавливались. Сейчас в условиях полного краха украинского фашистского режима приходится форсировать события и демонстративно нарушать процедуру», — сказал Мендкович.

Кроме того, он объяснил, почему ни Австрия, ни Венгрия не стали активно возражать и протестовать против такого возмутительного поведения остальных участников Европейского союза. Политолог полагает, что лояльность второстепенных стран ЕС определяется прежде всего вопросами финансирования их бюджетов из общего бюджета Евросоюза. А экономику объединения контролируют Франция и Германия, и до тех пор, пока эти страны не начинают проявлять определённые колебания по вопросам большой политики, восставать против их мнения достаточно сложно.

Однако, как полагает Мендкович, момент открытого протеста других стран против политики Парижа и Берлина будет приближаться и приближаться, по мере того как тяготы войны будут расти. Причём речь идёт как о протесте населения, так и недовольстве властей, которые хотя бы решаются накладывать вето на определённые решения.

«Я напомню, что Венгрия уже заявила, что у неё будет много возможностей блокировать процедуру переговоров с Украиной и она ими воспользуется», — сказал Мендкович.

По его мнению, для политических элит таких стран, как Молдавия и Украина, вступление в ЕС — это способ получить доступ к общеевропейскому бюджету, который сильно оскудел из-за войны ЕС против России, которую вынуждена финансировать Европа.

«По большому счёту вступление новых стран в ЕС даст им гораздо меньше, чем думают их нынешние правительства. На Молдавию денег, может быть, и хватит. А вот что касается остальных, то особых перспектив нет. И может случиться так, что прежде чем эти страны войдут в Европейский союз, он начнёт разваливаться или как минимум терять прежнее значение», — подытожил Мендкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания Politico, канцлер ФРГ заявил, что если Орбан не хочет соглашаться на начало переговоров о членстве Украины, то ему стоит подумать о том, чтобы ненадолго покинуть комнату. Так лидеры 26 стран — участниц ЕС примут решение в пользу начала переговоров с Киевом, а Орбан сможет заявить, что не голосовал за это.

Что касается решения по антироссийским санкциям, которое было принято в отсутствие австрийского канцлера, то европейские дипломаты объясняют случившееся совпадением. Между тем Австрия добивается исключения крупнейшего западного банка в России Raiffeisen Bank International из чёрного списка компаний, подозреваемых в поддержке России.

Известно также, что канцлер Австрии выступил против начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Он считает, что Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. Нехаммер полагает, что Украине и Молдавии вместо персональных привилегий стоит предложить перспективу вступления в ЕС в знак солидарности, без ускоренной процедуры вхождения.