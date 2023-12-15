Москва, 15 декабря, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Комплексная поддержка клинических исследований лекарств на базе московских медицинских учреждений станет постоянной с 2024 года. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Комплексную поддержку клинических исследований лекарств на базе городских медучреждений с 2024 года сделаем постоянной. Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев», — заявил градоначальник. Он добавил, что город также возмещает часть финансовых затрат на проведение клинических исследований. Кроме того, город берет на себя и другие организационные моменты — например, этическое сопровождение, юридическую поддержку.

Сергей Собянин пояснил, что такие меры позволили ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения.

«Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний», — подчеркнул градоначальник.

Мэр добавил, что в список ключевых проектов для повышения качества медицинской помощи, которые решено продлить на 2024 год или начать реализовывать на постоянной основе, вошло несколько программ.