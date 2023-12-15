Нижневартовск, Югра, 15 декабря, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Уроженец Украины, который восемь лет прожил в Нижневартовске, не может получить вид на жительство. Из-за этого ему грозит депортация из России. Об этом в беседе с «Ura.ru» сообщила его супруга.

Архип Верещагин/ТАСС

Женщина рассказала, что её супруг приехал в Ханты-Мансийский автономный округ с Украины по рабочим документам, обосновался в Нижневартовске, женился, есть несовершеннолетний ребёнок.

По её словам, мужчине уже дважды отказывали в получении вида на жительство. Причиной стал давний штрафа ГИБДД, который, как утверждает россиянка, погашен. Альтернативные пути решения проблемы украинцу в миграционной службе Нижневартовска не предложили.

«Нас предупредили, что при отказе в третий раз его могут депортировать из страны. Мы переживаем, так как боимся за его жизнь в случае депортации», — поделилась россиянка.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Красносельский районный суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России семьи закидавших снегом Вечный огонь подростков. Привлечённые к ответственности родители детей Аброр Исмоилов, Наргиз Исмоилова и Гулзат Батыров не встали на миграционный учёт и признали свою вину в содеянном. Они должны выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей каждый и покинуть пределы страны.

13 ноября прокуратура Новосибирской области сообщила, что из России выдворят семью мигрантов из Таджикистана, чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу. Правоохранители установили, что мать детей в этом году трижды привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.