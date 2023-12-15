Москва, 15 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Крупные российские банки в течение декабря объявили о повышении ставок по вкладам. Среди них «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, РСХБ и другие.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В некоторых случаях ставки выросли в два раза. Так, в «Сбере» повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 п. п. в зависимости от вклада. В банке добавили, что максимальная ставка по вкладам теперь составит 16% годовых на 6 месяцев, а в премиальном сегменте — 16,5% годовых.

«Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь. Новые условия помогут это сделать: сегодня мы подняли ставки сразу по всей основной линейке вкладов «Сбера»», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Рост банковских ставок связан с ростом ставки, установленной Банком России. В октябре Банк России повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 15% годовых. После этого российские банки начали увеличивать свои ставки по вкладам.