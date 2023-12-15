Вашингтон, 15 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты 15 декабря могут объявить о развертывании в акватории Красного моря коалиционных сил, предназначенных для противодействия атакам хуситов на гражданские суда. Об этом 15 декабря сообщил пишет Axios со ссылкой на источники среди чиновников в Израиле и США.

IDF/Global Look Press Ракетный катер ВМС Израиля в районе Красного моря

По информации портала, это должна быть «специальная усиленная многонациональная оперативная группа», которая будет сопровождать суда, ставшие часто подвергаться атакам со стороны хуситов. При этом, как предполагается, размещение сил коалиции поможет реагировать на возникающие угрозы.

Отмечается, что ранее американская администрация направила хуситам по нескольким каналам предупреждения, в которых потребовала перестать нападать на суда. Также спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг, недавно посетивший страны Персидского залива, попросил коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре довести до хуситов крайнюю обеспокоенность США их атаками, угрожающими свободе судоходства в международных водах.

Как рассказали источники, в последние несколько недель такие предупреждения направили хуситам несколько государств, однако эти сообщения пока не привели ни к каким результатам.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении удара дроном по контейнеровозу Maersk Gibraltar датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Он уточнил, что шиитскому движению пришлось ударить по судну, потому что оно не стало отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена.

Хуситы 12 декабря атаковали около Баб-эль-Мандебского пролива танкер с нефтью и химикатами Strinda. В судно попала ракета, в результате чего на борту возник пожар. Танкер следовало под флагом Норвегии из Малайзии, после атаки его отправили в безопасный порт.