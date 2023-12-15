Токио, 15 декабря, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии опубликовало санкционный список из 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых Токио собирается заморозить.

Иван Шилов ИА Регнум

В число попавших под японские санкции компаний и общественных организаций вошли Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», компания «Патриот», конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана, Научно-исследовательский институт электронной техники (АО «НИИЭТ»), Научно-производственное объединение «Алмаз» им. Расплетина, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Iteranet, НИИ «Вектор», «Акута», НПО им. Лавочкина, МК «Витязь», Научно-технический центр «Заслон», Институт Ландау, НТЦ «Модуль» и другие.

Японские власти также намерены заморозить активы компании Lumber Marine SA из ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 декабря пресс-служба министерства экономики, торговли и промышленности Японии сообщила о введении нового пакета антироссийских санкций, в число которых входит запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Новые санкции начнут действовать с 1 января 2024 года.

Австрия 14 декабря разблокировала принятие Евросоюзом нового, 12-го по счёту пакета санкций против России. Формально новый пакет антироссийских санкций остался неутверждённым.