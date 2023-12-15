Вашингтон, 15 декабря, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 11 матчей подряд.

Rich Graessle/con Sportswire vi/Global Look Press Александр Овечкин

Хоккеист не смог забросить шайбу во встрече с командой «Филадельфия Флайерз», завершившейся поражением «Вашингтона» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4.

Таким образом безголевая серия 38-летнего Овечкина увеличилась до 11 матчей подряд, и он установил личный антирекорд в чемпионате лиги.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря «Вашингтон» разгромил команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:0. Овечкин не смог набрать очков в этой встрече.

На сегодняшний день российский форвард «Кэпиталз» является вторым в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ, забив 827 голов в 1373 матчах. Лучшим снайпером является канадский нападающий Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 встречах).