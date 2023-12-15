Москва, 15 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Москве удалось ускорить темпы введения в эксплуатацию важнейших объектов благодаря работе совместного штаба по вопросам ЖКХ управления Росреестра по Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Штаб был создан два года назад для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ и дорожно-мостового хозяйства. Инициаторами его создания стали Пётр Бирюков и руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

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«За прошедшие два года работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства нам удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве», — заявил Бирюков. «Благодаря грамотно налаженным каналам обмена информацией удалось существенно ускорить темпы введения в эксплуатацию важнейших объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города», — подчеркнул он. По словам заместителя мэра российской столицы, это позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы, что особенно актуально в зимний период.

Как рассказал Пётр Бирюков, за время работы штаба специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков общей площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, 630 зданий площадью свыше 243 тысяч квадратных метров и 2647 инженерных сооружений протяженностью более 3,2 миллиона метров.

Знаковыми объектами в этом списке стали первый и второй блоки Люберецких очистных сооружений, канализационные насосные станции «Крекшино-2» и «Первомайское», две группы вторичных отстойников и блок головных сооружений механической очистки Курьяновских очистных сооружений.