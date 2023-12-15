Москва, 15 декабря, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза на фоне снегопада, сообщили 15 декабря в «Яндекс Такси».

Антон Новодережкин/ТАСС

«Желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: в такую погоду многие решают остаться дома», — пояснил ТАСС агрегатор.

При этом из-за снегопада передвигаться по улицам сложнее, а скорость движения машин ниже. Это означает, что поездка займет больше времени.

В пресс-службе компании отметили, что для привлечения на линию водителей в плохую погоду в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Как пояснил агрегатор, это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и нормализовать цены.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что самый сильный за последние 57 лет снегопад принёс в Москву циклон «Ваня». В ночь с 14 на 15 декабря в городе выпало до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячной нормы.

При этом высота сугробов в Москве достигла для 15 декабря максимума за почти 150 лет. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров.