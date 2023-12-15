Варшава, 15 декабря, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В Польше производители сахарной свеклы потребовали запретить поставки украинского сахара. С такой просьбой они обратились к правительству страны. Об этом сообщили в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы.

Иван Шилов ИА Регнум

В обращении отмечено, что с момента временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на ввоз украинской сельхозпродукции импорт сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз.

«Беспошлинный и неограниченный импорт сахара с Украины оказывает деструктивное влияние на рыночную ситуацию в Польше и представляет собой серьёзную угрозу устойчивости выращивания сахарной свеклы в нашей стране», ― говорится в обращении.

В Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы уверены, что Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины. Также в обращении указано, что соседние с Польшей страны, в частности Венгрия и Словакия, уже ввели аналогичные меры в отношении Украины

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, но оставила в силе разрешение на экспорт в остальные государства ЕС. По заявлению Еврокомиссии, в указанный период зерно с Украины могут свободно продавать во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

В середине июля власти Польши подготовили обращение к Еврокомиссии с просьбой запретить импорт замороженной малины и клубники с Украины. Как отметил министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус, значительный рост импорта ягод в Польшу в 2022 году и начале 2023 года привёл к трудностям для польских производителей и к серьёзным нарушениям рынка.

В сентябре, несмотря на то что Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Аналогичным образом поступили Словакия и Венгрия.

Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) в конце ноября потребовала реэкспорта украинского сахара за пределы Европы, чтобы избежать нанесения ущерба местным производителям. Приток украинского сахара, по мнению французских производителей, может вызвать ослабление конкуренции. Французские свекловоды также потребовали от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме импорта сахара в ЕС.