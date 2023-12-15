Донецк, 15 декабря, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Свыше двадцати журналистов погибли на территории Донбасса за почти 10 лет конфликта. Об этом 15 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава республики напомнил, что 15 декабря отмечается день памяти погибших при исполнении обязанностей журналистов, уточнив, что военные корреспонденты занимают особое место не только в российской журналистике.

Военкоры, рискуя собственной жизнью, освещают ход боевых действий и жизнь людей на войне, пользуясь заслуженным авторитетом и по праву являясь лидерами общественного мнения, отметил Пушилин.

«К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за десять лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортёров, операторов, фотокорреспондентов», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали, что 22 ноября украинская армия нанесла удар осколочным боеприпасом с дрона по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах со стороны ВСУ населённых пунктов Запорожской области. В результате получил ранение журналист телеканал «Россия 24» Борис Максудов.

Корреспондент скончался 23 ноября по дороге в Джанкое от полученных при атаке украинского БПЛА ранений.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Максудова. Дипломат отметила, что Киев на протяжении многих лет считает российских журналистов целью для уничтожения.