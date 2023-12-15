Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Более 40 рабочих отравились неизвестным мясом в столовой при строительной площадке нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский», сообщила 15 декабря пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проведенное расследование <…> показало, что организацию питания строителей взяло на себя предприятие общественного питания, не имеющее подтвержденной регистрации во ФГИС ВетИС «Цербер», — говорится в сообщении.

Медики поставили пострадавшим диагноз «острый гастроэнтерит».

В ведомстве отметили, что предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения. При этом документы на продукцию, из которой готовили блюда, оформил производитель из Воронежской области. Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес компании, организовавшей питание на стройке в Камчатке не оформляли.

Елизовский районный суд 12 декабря приостановил работу столовой на 30 суток.

Как сообщало ИА Регнум, массовое отравление произошло на Камчатке 5 декабря. Госпитализировали 41 рабочего. Эпидемиологическое расследование причин и условий пищевого отравления установило, что организацией питания работников строительной организации занималось «Сангин» из Камчатского крае.

Уголовное дело возбудили на Камчатке после массового отравления рабочих в аэропорту Елизово. По результатам прокурорской проверки возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.