Новороссийск, Краснодарский край, 15 декабря, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили личность водителя маршрутки, напавшего на двух подростков в Новороссийске. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в данный момент идёт выяснение всех обстоятельств произошедшего. Вечером 14 декабря в местных Telegram-каналах появились сообщения об избиении водителем маршрутки двух подростков.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в подмосковном Ногинске мужчина жестоко избил кастрюлей свою сожительницу. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, перелом носа, рану на голове и множественные ушибы.

Ранее в этот же лень в Ленобласти задержали мужчину за избиение 12-летнего подростка. По информации следователей, подозреваемый умышленно, из хулиганских побуждений, нанёс мальчику удары по голове и телу.