Луганск, 15 декабря, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Украинская армия расширила спектр применения бронетехники в зоне СВО, 15 декабря написал военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Устойчивые минусовые температуры позволили противнику расширить спектр применения бронетехники», — сообщил Марочко.

Он сообщил, что ВСУ начали активнее использовать тяжёлую бронетехнику на ряде участков фронта. Эксперт указал на активизацию применения украинской бронетехники на танкоопасных направлениях.

Марочко пояснил, что это связано с промерзанием почвы из-за стабильных минусовых температур в последние дни.