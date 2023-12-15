Вашингтон, 15 декабря, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Отказ американского Конгресса от согласования продолжения помощи Украине будет «величайшим» рождественским подарком для президента России Владимира Путина. Об этом 14 декабря написало издание The New Yorker.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметила автор статьи, президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский предупредили конгрессменов об опасности бездействия в этом вопросе, при этом признав, что они мало что могут сделать для предотвращения такого развития ситуации.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — говорится в статье.

В ходе визита Зеленского в Вашингтон стало заметно изменение позиции западных стран по украинскому конфликту, указала автор публикации.

«На этот раз Байден стоял рядом с явно утомлённым Зеленским, но не произнёс шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: «Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…» — напомнила автор материала.

По её словам, стратегия Путина по украинскому конфликту реализовывается, и даже с опережением графика.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что сенаторы отложили свои каникулы ради продолжения работы над выделением дополнительного финансирования, включая помощь Киеву. По его словам, Сенат вернётся к рассмотрению этих вопросов в понедельник, 18 декабря.

Ранее в этот же день член палаты представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что нежелание конгрессменов поддерживать законопроект о новом пакете помощи Украине дало повод президенту России говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки Киева и о её возможном конце.

Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина почти перестала производить что-либо и пытается сохранить остатки своей промышленности. Глава государства добавил, что западные страны пока предоставляют всё необходимое Киеву за просто так, однако это может рано или поздно закончиться. Он предположил, что эта помощь постепенно иссякает.