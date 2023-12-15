Чита, 15 декабря, 2023, 09:29 — ИА Регнум. В Чите задержали бывшего заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Вова Жабриков/URA.RU/TASS Игорь Дубровин

Экс-чиновника доставили в Екатеринбург. Предварительно, ему вменяют мошенничество. Задержание может быть связано с деятельностью Дубровина на Урале, где он курировал строительство здания Свердловской государственной академической филармонии и объектов Универсиады. Официального подтверждения этой информации правоохранительные органы пока не дали.

При этом в адм нистрации Забайкальского края заявили, что Дубровин совершил действия, которые дают основания для утраты доверия к нему. На этом основании губернатор Забайкальского края отправил и. о. зампреда в отставку. Распоряжение об освобождении его от должности глава региона подписал 14 декабря.

Дубровина назначили исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года. Ранее он возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. Один из объектов, которые давно должны были функционировать, — концертный зал местной филармонии, но здание так и не построили, несмотря на потраченные миллионы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря в Санкт-Петербурге задержали бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы» и нынешнего зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта. Речи о претензиях по текущим обязанностям Шмидта не идёт. В Смольном заявили, что пока не видят оснований для принятия каких-либо кадровых решений по Шмидту.

По информации «Фонтанки», задержание чиновника связано со специфическим расходованием средств при строительстве станции «Путиловская».

В сентябре Забайкальская прокуратура вынесла приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству центральной площади Нерчинска. Установлено, что субподрядчики — индивидуальный предприниматель и его доверенное лицо — не выполнили часть работ в рамках заключённого в декабре 2019 года администрацией городского поселения и компанией «АвангардРемСтрой» муниципального контракта. При этом представители администрации и генподрядчки подписали фиктивные акты приёмки работ. Из бюджета выплатили 18 млн рублей.