Донецк, 15 декабря, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Украинская армия продолжает использовать тактику «живого щита» на донецком направлении, написал 15 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Подразделения ВФУ продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах», — сообщил Марочко.

Он рассказал, что в районе города Часова Яра в ДНР украинская армия ведёт артиллерийский огонь из частного сектора, где живут мирные граждане. Кроме того, ВСУ пользуются для огневых точек объектами критически важной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине представители военкоматов провели в Одессе рейды в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». По данным издания «Страна. ua», ловили даже подростков 15 лет.

По данным зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, на Украине из армии, которая включает миллион человек, в боевых действиях участвуют 300 тысяч. По её словам, одни части ВСУ никогда не были на фронте, другие ни разу не выводили с фронта.