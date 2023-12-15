Омск, 15 декабря, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Жители Омска наблюдают нашествие косуль, дикие животные бегают почти в центре города. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал «112».

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Что стало причиной массового паломничества косуль в жилые микрорайоны — непонятно. Возможно, суровые холода, снегопады и уменьшение кормовой базы. Но теперь сообщения о лесных жителях поступают ежедневно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что косули бегают по дворам и застревают в заборах, а зоозащитникам приходится ездить по Омску для спасения животных. В свою очередь, автомобилистам приходится внимательнее следить за дорогой, чтобы не сбить косуль.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря полицейские организовали патрулирование в посёлке Невон Иркутской области, в котором по улицам гуляет молодой медведь. Хищник воровал пищу у домашних собак.

Власти Ольгинского района Приморского края 1 декабря обратились к жителям села Серафимовка с просьбой оставаться дома и отменили школьные занятия в населённом пункте из-за опасности встречи с тигром. По их данным, раненое животное может бродить в районе села.