Берлин, 15 декабря, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию встретился на военной базе с американскими генералами. Об этом 14 декабря написал заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский в Германии

По его словам, глава киевских властей в ходе визита в ФРГ не станет встречаться с канцлером страны Олафом Шольцем.

«По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провёл там сегодня встречу с американскими генералами», — написал он.

В ближайшее время Зеленский должен уехать в Киев, а с Шольцем он не сможет встретиться из-за того, что тот находится на саммите Евросоюза, добавил Ронцхаймер.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 14 декабря прибыл в Германию с необъявленным визитом. Его самолёт приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне, после чего он направился в Висбаден, в котором расположен американский штаб военной помощи Украине.

Ранее в этот же день издание Politico написало, что глава киевского режима хотел лично присутствовать на заседании Совета ЕС, однако накануне мероприятия его визит отменили. По словам автора публикации, это произошло из-за того, что неясно, какие решения по связанным с Украиной вопросам примут на этой встрече.