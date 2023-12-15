Артём, Приморский край, 15 декабря, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В Приморском крае произошла авария на магистральном трубопроводе. В результате один из крупнейших городов региона Артём почти полностью остался без воды. Об этом 15 декабря сообщили в администрации городского округа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключён почти весь Артем ― от посёлка Штыково до территориального управления «Угловое», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Власти уточнили, что сотрудники «Примводоканала» уже приступили к ликвидации аварии. На месте также находятся сотрудники администрации округа и МЧС России по Приморскому краю.

В прокуратуре Приморья добавили, что без холодного водоснабжения остались 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных и 5 тыс. частных домов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря город Гуково в Ростовской области, в котором проживают свыше 60 тысяч человек, остался без водоснабжения. Причиной стало аварийное отключение света на насосной станции. В тот же день без воды осталась часть Аксайского района Ростова-на-Дону. Работу водопроводной насосной станции остановили из-за аварийного отключения электроэнергии.

В конце августа из-за паводка в селе Многоудобном в Приморском крае без электроснабжения остались 200 человек. Кроме того, в нескольких домах не было воды. От подачи водоснабжения из-за аварии на насосной станции отключили более 250 жильцов.