Сысерть, Свердловская область, 15 декабря, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Вспыхнувший рано утром пожар в цехе в посёлке Бобровском в Свердловской области локализовали, сообщили 15 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кадр из видео

«В 09:52 (7:52 мск) пожар в посёлке Бобровском локализован на площади 1300 квадратных метров. Огнеборцы принимают меры по ликвидации огня», — сообщили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в 6:14 (4:14 мск) в Сысертском городском округе на промышленной площадке в Бобровском. Загорелась кровля производственного цеха.

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Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Из здания эвакуированы 40 человек. Затем огонь распространился на 1300 квадратных метров.

Пожарные приняли меры по локализации пламени, проложили магистральную линию от реки Исеть протяжённостью 150 метров для бесперебойной подачи воды к месту ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в ночь на 14 декабря пожар вспыхнул в складском помещении на Апраксином дворе — в одном из крупнейших исторических торговых центров города. Возгорание произошло на втором этаже здания. В 6:49 мск пожар потушили.