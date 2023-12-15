Братислава, 15 декабря, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Россия является единственной в мире страной, которая может бросить вызов государствам коллективного Запада. Об этом 14 декабря заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Hlavný dennik.

Александр Река/ТАСС

«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. <…> Они [Запад] не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — сказал он.

Бывший глава правительства отметил, что он уверен в том, что после поражения Вашингтона в украинском конфликте американский доллар потеряет ценность и статус мировой расчётной валюты, а в США произойдёт экономический упадок, а также их, возможно, ожидает распад.

Развал НАТО и вывод американских военных из европейских стран могут произойти уже скоро, добавил Чарногурский.

Говоря о российской спецоперации на Украине, экс-премьер Словакии указал на то, что Россия закономерно отреагировала на действия Североатлантического альянса и на прямую угрозу своей национальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что СВО показала, что Россию невозможно победить в военном конфликте. Он отметил, что ввиду этого необходимо искать другие пути разрешения конфликта на Украине.

Ранее в этот же день президент Владимир Путин заявил, что уверен в победе России в спецоперации. В сентябре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме победы в ходе СВО.