Анкара, 15 декабря, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Решение о будущем отношений Турции и Евросоюза примут не раньше весны следующего года. Рассмотрение этого вопроса отложили до следующего саммита Евросоюза, который планируется на март 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщила газета Milliyet.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание отметило, что мнение рассмотреть вопрос о дальнейшей перспективе евроинтеграции Турции на саммите организации 21–22 марта лидеры стран ― членов ЕС высказали после того, как дали положительную оценку докладу Еврокомиссии по Турции, который в конце ноября представил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Ожидается, что документ о состоянии политических, экономических и торговых отношений Турции и ЕС, подготовленный в соответствии с поручением Евросоюза в июне, утвердят на встрече в верхах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Глава Европейского совета Шарль Мишель 29 августа заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году.

В середине сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации отчёта Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в стране заявил, что Анкара может пойти разными путями с Евросоюзом. По его словам, ЕС стремится разорвать отношения с Турцией.

Первого октября турецкий лидер заявил, что Анкара ничего не ожидает от ЕС в вопросе возможности вступления страны в Евросоюз. Он добавил, что Европейский союз заставляет Турцию ждать ответа по данному вопросу уже около 60 лет. Переговоры о вступлении в ЕС Турция начала в 2005 году.