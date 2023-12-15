Вашингтон, 15 декабря, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проводят с Израилем обсуждение снижения интенсивности боевых действий на территории сектора Газа и начала более точечных военных операций. Об этом 14 декабря рассказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Bashar Taleb/Global Look Press

«На этих, а также предыдущих встречах, равно как и во время звонков между президентом [США Джо Байденом] и премьер-министром [Израиля Биньямином Нетаньяху] шло обсуждение такого рода перехода от операций зачистки высокой интенсивности, которые идут сейчас, к в конечном счете (действиям) более низкой интенсивности с фокусом на высокоценные цели, рейды на основании данных разведки — более узких, хирургических военных целях», — процитировало его слова «РИА Новости».

По словам чиновника, с момента начала Израилем наземной операции в палестинском анклаве никто не думал, что она будет вестись «неограниченное время», при этом он не стал уточнять предполагаемые сроки перехода к новому этапу военной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря чиновник высокого ранга из Белого дома заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. По его словам, на руках главы ХАМАС кровь граждан США, а потому «правосудие» всё равно свершится.

Байден 11 декабря заявил, что США будут поставлять Израилю оружие до тех пор, пока Тель-Авив полностью не избавится от ХАМАС. При этом он предупредил, что отношение мирового сообщества к обострению ближневосточного конфликта может быстро измениться из-за характера израильских военных операций.