Вашингтон, 15 декабря, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Нежелание американских конгрессменов поддерживать законопроект о новом пакете помощи Украине дало повод президенту России Владимиру Путину говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки Украины и о её возможном конце, заявил на заседании палаты представителей Конгресса США член этого законодательного органа Стени Хойер.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Ранее в ходе большой пресс-конференции российский лидер заявил, что Украина почти перестала производить что-либо и пытается сохранить остатки своей промышленности. Он также отметил, что Запад пока предоставляет всё необходимое Киеву за просто так, однако это может рано или поздно закончиться. Путин предположил, что указанная западная помощь Украине постепенно иссякает.

Хойер, в свою очередь, считает, что российский президент своим высказыванием дал понять, что Запад, переставая поддерживать Киев, якобы отступает в вопросе защиты свободы. Конгрессмен также отметил, что некоторые места в зале, где ведётся заседание членов палаты представителей, пустуют.

Он также подверг критике республиканцев за то, что Путин будто бы своими словами поддерживает их позицию, которая заключается в отказе согласовывать дальнейшее финансирование Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер объявил, что американские сенаторы отложили свои каникулы с целью продолжения работы над законопроектами, включающими оказание помощи Украине. В свою очередь, палата представителей ушла на каникулы, оставив вопрос финансирования Киева нерешённым.

14 декабря пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США потребуется принять трудные решения в виде выбора между передачей военной помощи Украине и собственной боеготовностью. Он уточнил, что средства и возможности для поддержки Киеву иссякают.