Вашингтон, 15 декабря, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Поставки гуманитарной помощи и перспективы мирного населения в секторе Газа обсудили президент США Джозеф Байден в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган и Джо Байден

«Лидеры обсудили усилия по увеличению гуманитарной поддержки в Газе и защиту гражданского населения, а также необходимость политического горизонта для палестинского народа», — сказано в распространенном сообщении.

Кроме того, Байден указал Эрдогану на поддержку со стороны США права Израиля на самооборону.

Как сообщает «РИА Новости», в канцелярии президента Турции в свою очередь, указали, что Эрдоган в ходе переговоров с Байденом обратил его внимание на то, что и мировое, и американское общественное мнение призывают к прекращению огня, установлению мира в Газе. По мнению турецкого лидера, наиболее разумным и устойчивым решением станет создание независимого, суверенного, территориально интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года.

«Эрдоган заявил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее, а безоговорочный отказ США от безусловной поддержки Израиля может быстро привести к прекращению огня», — уточнили в Анкаре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Белого дома Байден в ближайшие дни может позвонить президенту Турции Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Главным пунктом повестки дня встречи глав двух государств станет ситуация в секторе Газа.

Байден 18 октября по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты Америки всегда будут на стороне Израиля. Кроме того, Вашингтон также продолжит работать с Тель-Авивом и другими партнёрами США в Ближневосточном регионе с целью предотвращения ущерба мирному населению.