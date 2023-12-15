Новый, 660-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован пуском трёх дальнобойных украинских ракет по Мариуполю в Донецкой Народной Республике (ДНР), поражён гражданский объект. Обстрел начался в ночь на 15 декабря, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

После обстрела в городе загорелся бетонный завод, сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Тем временем на купянском направлении экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили укрепления и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников.

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По словам командира танковой роты с позывным Волк, российские танкисты работают на данном направлении днём и ночью с закрытых огневых позиций прямой наводкой, и с навеса. Много живой силы уничтожено в лесопосадках. Также, по его словам, силы ВСУ сейчас пассивны — силами ВС РФ сожжено много опорных пунктов и вражеской техники.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.