Лондон, 15 декабря, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Семья украинских беженцев проживала в доме у главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в рамках специальной правительственной программы. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Sky News.

Harry Metcalfe Дэвид Кэмерон

Выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента, Кэмерон коснулся темы укрепления культурных связей между Великобританией и Украиной и упомянул, что у него дома какое-то время проживали украинские беженцы.

«Культурные связи, которые развиваются в наших странах, тот факт, что так много людей, в том числе и я, приняли украинские семьи в своих домах. Я думаю, что это огромная возможность для нас стать намного ближе к европейской стране, что, я не сомневаюсь, станет историей огромного успеха», — пояснил Кэмерон.

Также глава МИД Британии выразил уверенность в том, что Украина ещё напишет свою историю успеха и со временем сможет сравняться по ВВП с Польшей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семьи беженцев из Украины рискуют остаться в Великобритании без крыши над головой из-за недостаточной помощи со стороны государства. Украинцы жалуются, что им не разрешают подавать заявки на получение гражданства, при этом они постоянно работают и боятся остаться на улице из-за закрытия приютов.

После начала спецоперации более 650 тыс. мужчин призывного возраста приехали с Украины в Евросоюз. Это только число официально зарегистрированных мужчин, покинувших Украину.