Берлин, 15 декабря, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Посольство России в Берлине контактируют с российской гражданкой, обвиняемой в Германии по делу о подготовке государственного переворота, и оказывает её и её адвокатам необходимую помощь. Об этом сообщили журналистам представители дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

12 декабря федеральная прокуратура Германии объявила о предъявлении обвинений 27 фигурантам дела о подготовке государственного переворота в стране. Среди них оказалась гражданка РФ Виталия Б.

«Посольству России известно о выдвижении Генпрокуратурой ФРГ обвинений против группы лиц, среди которых находится российская гражданка, задержанная в декабре 2022 года. Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и её адвокатом, оказывают необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий», — сказали в посольстве в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем в дипмиссии отказались комментировать саму ситуацию и судебный процесс.

«Ход судебного процесса и сюжет, с которым связано обвинение, посольство не комментирует, поскольку речь идёт о внутреннем деле ФРГ», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года стало известно, что федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения российскому гражданину Ильнуру Н. по делу о шпионаже в пользу России. Следствие заподозрило мужчину в том, что он якобы вступил в контакт со Службой внешней разведки (СВР) РФ и предложил ведомству сотрудничеству в разведдеятельности.

В прокуратуре также заявили, что спецслужба будто бы якобы проявляла интерес к разработке европейской ракеты-носителя «Ариан», а также к исследованиям Ильнура Н., касающихся сферы материаловедения на естественнонаучной кафедре одного из немецких университетов.