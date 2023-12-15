Вашингтон, 15 декабря, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Американские сенаторы отложили свои каникулы ради продолжения работы над выделением дополнительного финансирования, включая оказание помощи Украине, заявил на заседании законодательного органа лидер демократического большинства в сенате Конгресса США Чак Шумер.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Он уточнил, что верхняя палата парламента прервёт деятельность только на выходные и вернется к рассмотрению вопросов в понедельник 18 декабря. При этом палата представителей Конгресса США, где большинство составляют республиканцы, не стала продлевать работу и планирует вернуться к законодательным инициативам только в январе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря лидер республиканского меньшинства в американском сенате Митч Макконнелл выразил сомнение в том, что Конгресс одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества (празднуется 25 декабря). Он напомнил, что этот вопрос связан с другой темой, которую рассматривают парламентарии, — с безопасностью на южной границе США.

13 декабря сенатор-демократ Майкл Беннет заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2024 год. Так он решил выиграть время на период проведения межпартийных дискуссий в Конгрессе о безопасности на границе США. Он также заявил, что Вашингтон не должен бросать Киев в такой ответственный момент.

14 декабря палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Он составил $886 млрд. Документ предусматривает выделение для Украины $800 млн.