Вашингтон, 15 декабря, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск пытается сделать мир лучше, но президент США Джозеф Байден хочет ему помешать. Такое заявление сделала 14 декабря мать известного миллиардера Мэй Маск на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Мэй Маск прокомментировала публикацию лена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра, написавшего, что глава Белого дома будет использовать разные способы для слежки за Илоном Маском. По словам Карра, будут задействованы Министерство юстиции, Федеральное управление гражданской авиации США и Окружной суд Нью-Йорка. Позднее, уточнил Карр, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.

«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. POTUS (президент США Байден — ред.) хочет его остановить. Вы хоть представляете, в какой я ярости?», — написала Мэй Маск.

По словам матери бизнесмена, люди в других странах гордятся Илоном Маском и не понимают истинных мотивов президента США. Мэй Маск попросила совета у пользователей, как ей реагировать на происходящее.

Президент США Байден в ноябре заявил, что связи предпринимателя Илона Маска с другими странами заслуживают проверки, чтобы установить, делает ли он что-то предосудительное.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце ноября бизнесмен и владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск отказался поддерживать кандидатуру американского лидера Байдена на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

При этом Маск не дал чёткого ответа на вопрос, собирается ли он голосовать за конкурента Байдена, экс-президента США Дональда Трампа.