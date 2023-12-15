Москва, 15 декабря, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который разрешает работникам выездной бригады скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство пациенту в случае существования угрозы для его жизни без получения информированного добровольного согласия (ИДС). Об этом 14 декабря сообщается на сайте нижней палаты российского параламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Ранее в случаях, если отсутствовала возможность получить согласие, решение о подобном вмешательстве принимал консилиум врачей. Авторы законодательной инициативы отмечали, что при экстренном оказании помощи такое согласие получить невозможно.

Они считают, что законопроект ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи, а также обеспечит правовую защищенность сотрудников скорой помощи. Документ, который одобрили депутаты, вносит изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, в России система скорой помощи столкнулась с дефицитом водителей, которые управляют медицинскими автомобилями. Проблема коснулась Москвы, Татарстана, Новосибирской области и регионов Северного Кавказа. Причиной недостатка кадров стала оплата труда.