Вашингтон, 15 декабря, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Дни главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Такое утверждение сделал 14 декабря представитель Белого дома, чиновник высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвящённом поездке в Израиль советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

«Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно с уверенностью сказать, что его дни сочтены», — заявил чиновник в ответ на вопрос о том, является ли устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа для Израиля.

Представитель администрации Белого дома добавил, что на руках у Синвары кровь американцев и правосудие свершится, сколько времени понадобится для этого, не имеет значения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил президент США Джозеф Байден, Вашингтон будет поставлять Тель-Авиву оружие до тех пор, пока Израиль полностью не избавится от палестинского движения ХАМАС.

Политик добавил, что США продолжат доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, и призвал Израиль защищать мирных жителей на территории палестинского анклава.

Британская газета The Guardian 11 декабря написала, что администрация Белого дома передавала Израилю танковые снаряды в обход Конгресса США. Кроме того, в Белом доме не проводили постоянную оценку того, совершают ли израильские военные преступления в секторе Газа.